Rottweil Jetzt ist es raus: Kaufland eröffnet am 15. November

Rottweil - Der Termin ist gesetzt: am 15. November will der das Kaufland-Einkaufszentrum auf der Saline nach eineinhalbjähriger Bauzeit wieder eröffnen. Die Arbeiten laufen derzeit auf Hochtouren und auch die zahlreichen Partnergeschäfte, die mit ins Kaufland einziehen werden, stehen in den Startlöchern.