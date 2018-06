Rottweil Bei Kaufland und Autohaus tut sich was

Ein sportliches Ziel, denn noch gibt es einiges zu tun. Vor allem auf dem ehemaligen Omira-Gelände sieht es derzeit noch nicht wirklich nach Autohaus aus. Doch Catrin Feyrer vom Investor, der Firma Concept-Immobilien aus Balingen, ist optimistisch: "Wir sind noch im Zeitplan." Auf 35 000 Quadratmetern entsteht am südlichen Stadteingang Rottweils das größte Autohaus der Region.

Vier Marken vereint

Rund 15 Millionen Euro fließen in Zusammenarbeit der bgh Autohandelsgesellschaft mit dem Investor in den Neubau, in dem künftig die Marken Audi, Skoda, VW und VW Nutzfahrzeuge Platz finden. 5000 Quadratmeter Fläche wird der Baukörper haben, rund 870 Stellplätze entstehen.