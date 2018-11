Rottweil Investoren stehen schon bereit

Rottweil. Man kann von einer guten Lage sprechen, wenn es um das Gelände des bisherigen Fachmarktes geht: Direkt an der Verbindungsachse zwischen Rottweil und Zimmern und in unmittelbarer Nähe zur B 14 und zum Krankenhaus liegen die rund 7000 Quadratmeter Fläche, die die BayWa nun veräußern will. Dies bestätigt eine Sprecherin der BayWa AG in München auf unsere Anfrage. "Mehrere Investorenanfragen liegen bereits vor", erklärt sie. Näheres könne jedoch noch nicht gesagt werden, die Verhandlungen stünden erst am Anfang. Nicht nur die direkten Anwohner im Wohngebiet Charlottenhöhe werden das Ergebnis wohl mit Spannung erwarten. Die Stadtverwaltung erklärt auf Anfrage, man habe ein Interesse daran, "dass die Fläche wieder mit einer attraktiven Nutzung belegt wird, die aber auch in das Umfeld passen muss".

Da das Grundstück in einem Gewerbegebiet liegt, seien planungsrechtlich verschiedenste Nutzungsmöglichkeiten denkbar. Es handle sich um eine "städtebaulich interessante Lage". Das Grundstück liege am Stadteingang in einem voll erschlossenen Gewerbegebiet und sei durch die Umgehungsstraße sehr gut angebunden. Es sei aber auch die Nähe zum Wohngebiet Charlottenhöhe zu berücksichtigen. Man führe derzeit "Gespräche in die verschiedensten Richtungen", heißt es.

Das Gesamtgelände in der Schramberger Straße 95 befindet sich im Besitz der BayWa AG. Bei den 7000 Quadratmetern, die nun den Besitzer wechseln sollen, handelt es sich um die anteilige Grundstücksfläche für den Fachmarkt, inklusive zugehöriger Außenflächen, erklärt die Konzern-Sprecherin. Der Technikbetrieb mit Werkstätte und das Düngerlager bleiben, wie bereits berichtet, weiterhin bestehen. Der Fachmarkt, der seit der Ausgliederung der BayWa Bau & Gartenmärkte in eine eigenständige GmbH 2012 unter der Leitung des Betreibers Hellweg steht, ist seither Mieter auf dem Gelände.