Rottweil BayWa Bau- und Garten schließt Ende des Jahres

Die BayWa Bau- und Gartenmärkte gehören seit Januar 2012 zur Hellweg Die Profi-Baumärkte GmbH&Co.KG. 56 BayWa Bau- und Gartenstandorte in Süddeutschland, darunter der Standort in Rottweil, betreut das Unternehmen vom Sitz in Dortmund aus. Hellweg hat, so ist zu hören, den Mietvertrag mit der BayWa AG bereits gekündigt. Das Gebäude ist in die Jahre gekommen. Wie Kunden des Markts erfahren haben, sei unter anderem das Dach sanierungsbedürftig. Bestätigt hat Hellweg dies nicht. "Davon ist uns nichts bekannt", teilt eine Sprecherin mit.