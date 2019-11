Rottweil Freundeskreis Asyl kassiert "Nein"

Rottweil - Eine Abfuhr kassierte der Freundeskreis Asyl am Mittwochabend im Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschuss: Der Antrag auf Erhöhung des monatlichen städtischen Zuschusses für das interkulturelle Zentrum im "Hasen" in der Unteren Hauptstraße wurde abgelehnt. Hauptargument: Es sei nicht Aufgabe der Stadt, für den Landkreis in die Bresche zu springen. Dieser "stiehlt sich aus der Pflicht", so Oberbürgermeister Ralf Broß.