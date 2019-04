Rottweil Förster warnen vor Borkenkäferflug

Doch wie erkennt man, welche Bäume von den kleinen Tieren befallen sind? "Da gibt es unterschiedliche Anzeichen: Wenn braunes Bohrmehl auf oder unter der Rinde ist oder sich Spinnweben am Stammfuß bilden, ist der Baum beispielsweise befallen", so Kapahnke. "Aber auch kahle Baumkronen, vergilbte Nadeln und Harzfluss am Baum, vor allem am Kronenansatz, sind Anzeichen eines Borkenkäfer-Befalls", ergänzt Förster Thomas Zihsler.