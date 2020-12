Rottweil Coronatests schnell "ausgebucht"

Kreis Rottweil. Sicher ist in diesen Zeiten kaum etwas, um aber die Liebsten möglichst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, mag sich mancher vor dem Besuch der Familie testen lassen. Die so genannten Schnelltests machen das jetzt möglich. Dank einer Aktion des Sozialministeriums und des DRK-Landesverbandes gibt es diese Schnelltests für Heiligabend – auch in Rottweil. DRK-Kreisbereitschaftsführer Michael Häring hat für Manpower aus den Ortsvereinen Rottweil, Bösingen, Villingendorf und Dunningen gesorgt, die die Aktion unterstützen. Ein Arzt sowie medizinisches Personal werden das Ganze begleiten.