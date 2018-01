Rottweil CDU-Fraktion spricht sich für schlanke Park-Lösung aus

Rottweil. Das könnte der Impuls für eine Lösung in der Parkhaus-Frage sein. Die CDU-Fraktion stellt einen Prüfantrag. Zum einen bringt sie eine schlanke Park-Lösung in der Bahnhofstraße ins Gespräch, zum anderen erwägt sie die Überdeckelung des Parkplatzes Groß‘sche Wiese. Am Mittwoch debattiert der Gemeinderat darüber. Die Verwaltung hält nach einer sich selbst auferlegten Auszeit an der Variante A fest (wir berichteten wiederholt exklusiv). Mit all den Nachteilen. Vor allem müssten die Anwohner einer bis zu zwölfeinhalb Meter hohen Grenzbebauung zustimmen.

In einem Schreiben an Oberbürgermeister Ralf Broß fordert der CDU-Fraktionsvorsitzende Günter Posselt, die Verwaltung möge prüfen, ob im Bereich Bahnhofstraße/Ruhe-Christi-Straße die Errichtung einer zweistöckigen Parkierungsanlage möglich sei und zwar in der Form, dass das Untergeschoss von der Bahnhofstraße aus im Bereich der früheren Toilettenanlage und das obere Deck über die Ruhe-Christi-Straße anfahrbar seien. Die Prüfung soll insbesondere die voraussichtlichen Kosten, den Umfang der zusätzlich geschaffenen Stellplätze sowie mögliche Gestaltungsvarianten (zum Beispiel Erweiterung der Fläche des Untergeschosses unter den Straßenraum der Ruhe-Christi-Straße) umfassen. Außerdem soll die Prüfung Aussagen darüber treffen, welche Voraussetzungen für eine Realisierung (etwa Zustimmung der Angrenzer) erforderlich sind.

Zudem solle die Verwaltung prüfen, durch welche Maßnahme und mit welchen Kosten weitere zusätzliche Stellplätze auf dem Parkplatz Groß’sche Wiese geschaffen werden können, insbesondere durch die Schaffung eines zweiten Parkdecks im Bereich zur Kaiserstraße, das von dort aus angefahren werden könnte.