Rottweil CDU fordert: Mehr aus Hauser-Stiftung herausholen

Beim Rundgang zeigten sich die CDU-Stadträte beeindruckt, nicht nur von den Werken aus allen Schaffensperioden Hausers, sondern vor allem auch von der umfangreichen Sammlung, in der namhafte Künstler aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vertreten sind. All dies soll nach dem Willen der CDU-Fraktion in die Museumskonzeption der Stadt einfließen, um Bestandteil einer umfassenden touristischen Leitlinie zu werden.