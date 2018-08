Rottweil. Kein Glück hatte am Mittwochmorgen, gegen 8 Uhr, eine 41-jährige Frau beim Umsetzen ihres betrügerischen Plans gehabt. Die Frau begab sich den Polizeiangaben zufolge in ein Lebensmittelgeschäft auf der Saline und steckte einen Gegenstand im Wert von 169,95 Euro in ihre Tasche. Daraufhin wandte sich die 41-Jährige an die Kassiererin und gab an, die Ware umtauschen zu wollen, jedoch keinen Kassenzettel mehr zu besitzen. Aufgrund der großen Auszahlungssumme teilte die Kassiererin den Vorfall ihrer Filialleiterin mit. Diese wurde stutzig und überprüfte daraufhin die Videoaufzeichnungen. Hierbei stellte sich nicht nur heraus, dass die dreiste Betrügerin kurz zuvor ohne ihren "angeblichen Umtausch" in die Filiale kam, sondern bereits am Tag zuvor mit der gleichen Masche Glück gehabt hatte und der Betrug dort nicht auffiel. Dieses Mal wurde die Polizei informiert. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.