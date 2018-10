Rottweil Beschleunigung durch Elektrifizierung

Kreis Rottweil. Georges Rey von der SMA und Partner AG in Zürich stellte jetzt in der Sitzung des Verwaltungsausschusses des Kreistags die Ergebnisse eines Ringzuggutachtens vor mit Kostenschätzungen, die alles andere als ein Pappenstiel sind. Für eine für das gesamte Ringzuggebiet mit den Kreisen Rottweil, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar angedachte Variante C4 ist ein 95-Millionen-Euro-Paket veranschlagt. Darin enthalten ist auch eine Ringzugerweiterung nach St. Georgen. SMA untersuchte in dem Ringzuggutachten die Weiterentwicklung des Ringzugs grundsätzlich. Weitere mögliche Haltepunkte in allen drei Landkreisen sind ebenfalls Inhalt der Expertise. Auch die Verzahnung mit dem überregionalen Zugverkehr (zum Beispiel umsteigefrei von Stuttgart nach Villingen-Schwenningen mit dem Metropolexpress) ist eine wichtige Komponente dieser Fortschrittsbetrachtung.

Wegen der hohen Kosten wird es aber bei den Investitionen vermutlich keineswegs von Beginn an in die Vollen gehen können. Ohnehin wird – besonders in den Städten und Gemeinden abseits der Ringzug-Errungenschaft; nur Rottweil und Deißlingen sind im Kreisgebiet direkte Ringzuganlieger – vor allem mit Verweis auf großen Investitionsbedarf bei den Kreisstraßen die Frage gestellt, wie komfortabel der Ausbau dieser ÖPNV-Infrastruktur tatsächlich sein sollte. So macht Landrat Wolf-Rüdiger Michel auch keinen Hehl daraus, dass – entgegen der einstigen Praxis bei der Ringzug-Etablierung vor 15 Jahren – für die Einrichtung zusätzlicher neuer Zughaltestellen oder Bahnsteige Kommunen wie Rottweil (neuer Haltepunkt Rottweil-Stadtmitte; taxiert mit Kosten von 2,9 Millionen Euro) oder Deißlingen (neuer Haltepunkt im Ortsteil Lauffen; 1,7 Mio.) das Mittelzentrum und die Gemeinde am Oberen Neckar eine nicht unbeträchtliche Eigenbeteiligung zu leisten hätten.

Eine andere Zahl zu den im Raum stehenden Kostengrößen: Eine Ringzugerweiterung nach St. Georgen würde laut Prognose 600 000 Euro an zusätzlichen Betriebserlösen bringen, allerdings jährlich auch zwischen 935 000 und 1,8 Millionen Euro mehr kosten.