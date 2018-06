Rottweil Bank zählt sich zu den Besten

Und dann gibt es tatsächlich Bereiche, in den die Bank wieder besser werden will. Etwa bei den Firmenkrediten. Diese waren rückläufig im Jahr 2017. In diesem Jahr, so Sachsenmaier, sieht es indes schon wieder besser aus. Stark ist man weiterhin im Privatkundenbereich. Die Wohnungsbaufinanzierung ist weiterhin ein starker Geschäftszweig. Die Bank selbst sieht sich den Menschen in der Region verpflichtet. Sie verweist auf einen Aufsichtsratsbeschluss, laut dem bis ins Jahr 2020 keine Filialen geschlossen werden. Nachgedacht werden müsse über die Öffnungszeiten, sagt Vorstandsmitglied Sachsenmaier. Immer mehr Kunden, auch ältere, würden Bankgeschäfte online abwickeln, die Frequenz am Schalter habe stark nachgelassen.

Änderungen gibt es im Aufsichtsrat. Auf der Vertreterversammlung am Dienstag in der Stadthalle in Rottweil werden Heiner Storz und Hermann Breucha verabschiedet. Für das Gremium vorgeschlagen wird Marc-Peter Kossendey. Das Gremium soll von zwölf auf neun Mitglieder verkleinert werden. Empfohlen wird zudem, eine Dividende von drei Prozent auszuschütten.