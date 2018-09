Rottweil B 27: Teilstück sorgt für Irritationen

Drei Monate war die Bundesstraße 27 zwischen Rottweil und Schömberg voll gesperrt. So lange dauerten die Arbeiten an der Straße. Sie wurde grundlegend saniert. Wie die Straßenbaubehörden mitteilen, wurde ein 3,42 Kilometer langes Stück nahezu in einen Neubauzustand gebracht. 3,5 Millionen Euro wurden dafür ausgegeben.

Kaum wurde die Straße – eine bedeutende Verbindung zwischen den beiden Kreisen Rottweil und Zollernalb – im Laufe des vergangenen Freitags für den Verkehr wieder freigegeben, wirft die Strecke erste Rätsel auf. An zwei mehrere hundert Meter langen Stellen gibt es Bodenwellen, die deutlich zu spüren sind. Das betrifft ein Teilstück in Richtung Schömberg von Anfang an bis zum Beginn des vierspurigen Ausbaus hoch in Richtung Neukirch. In der Gegenrichtung ist es gerade dieses steile Stück in Richtung Rottweil, das von leichten Unebenheiten, die in kurzen Abständen folgen, durchzogen ist. Sie sind deutlich zu spüren: Die Wellen übertragen sich auf das Fahrzeug – beim Fahrer stellt sich ein Gefühl wie beim leichten Rodeo ein.

Was sagen die Verantwortlichen?