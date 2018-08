Rottweil Baustelle auf B 27: Dreiste Fahrer lösen Kopfschütteln aus

Nach der um zehn Uhr beginnenden Bauabnahme dürfte der Verkehr dann spätestens um 12 Uhr wieder rollen. Mit der aufwendigen Maßnahme ist die 3,42 Kilometer lange Strecke nahezu wieder in einen Neubauzustand gebracht, dabei auch mit deutlichen sicherheitstechnischen Verbesserungen. Mit 3,5 Millionen Euro wurde auch kostenmäßig genau nach Plan gewirtschaftet.

Roland Hornung, Baustellenchef der Firma Bantle, und Fred Frech, Baustellenleiter des Straßenbauamts, sprechen gleichermaßen von einer sauberen Abwicklung, für die alle Beteiligten nahtlos an einem Strang gezogen hätten. Das reibungslose Baustellengeschehen freut natürlich auch Martin Osieja, den Straßenbauchef des Landkreises, der sich übers Jahr nicht nur mit Vorzeigebaustellen herumschlagen muss.

Bei all den "Gutwetter-Nachrichten" zu dem bald abgeschlossenen Vorhaben gibt es auch einen Umstand, der die Verantwortlichen während der Baustellen-Zeit schwer genervt hat: An Dreistigkeit manchmal nicht mehr zu überbieten, seien Fahrer in den gesperrten Straßenbereich eingefahren, um sich durchzumogeln.