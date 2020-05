Rottweil Ausbau der Gartenstraße: "Mit Klagen ist zu rechnen"

Rottweil-Feckenhausen - Es kommt nicht oft vor, dass die Verwaltung bei einem Beschluss im Gemeinderat gleich vorab betont, dass in dieser Sache "mit Klagen zu rechnen" sei. Genau so ist es beim umstrittenen Ausbau der Gartenstraße in Feckenhausen im Zuge der Erschließung des Baugebiets "Hirschäcker 2. Erweiterung". Die vom Ausbau betroffenen Anlieger werden mit Erschließungsbeiträgen kräftig zur Kasse gebeten, obwohl ihre Grundstücke vom Ausbau gar nicht profitieren.