Rottweil A 81: Reduzierung von Tempo auf 120

Er versichert, dass die Sanierung ohne großen Aufwand vonstatten gehen kann. Die Fahrbahn werde lediglich abgefräst. Die Arbeiten sollen nachts laufen, der Verkehr kann auf einem Fahrstreifen weiter fließen.

Mehr LKW-Stellplätze für Hasenrain

Während diese Maßnahme allerdings erst in sechs bis acht Wochen vonstatten gehen wird, rollen knapp drei Kilometer entfernt, am Parkplatz Hasenrain bei Vöhringen, schon am kommenden Montag die Bagger an. Die Parkplätze auf beiden Seiten der Autobahn werden erweitert. "Da bleibt kein Stein auf dem anderen", kündigt Wölk an. Zum einen seien die Parkplätze in schlechtem Zustand gewesen, zum anderen geht es nun aber darum, weitere Stellflächen und damit mehr Platz für die vielen Lastwagen zu schaffen, sagt Peter Spiegelhalter, Leiter des Baureferats Ost des Regierungspräsidiums Freiburg. Plätze für die Brummifahrer zur Einhaltung ihrer Ruhezeiten sind zunehmend knapp, viele Park- und Rastplätze sind überfüllt.

Am Montag, 19. August, geht es laut Hans Dieter Wölk am Parkplatz Richtung Süden los, etwa zwei Wochen später dann auch Richtung Norden. Die Parkplätze sind logischerweise während der Bauzeit gesperrt, wegen der Ein- und Abfahrt der Baufahrzeuge gilt auf der Autobahn in diesem Bereich Tempo 80. Wölk schätzt, dass die Parkplatzerweiterung bis Ende Oktober abgeschlossen ist. So lange müssen Lastwagenfahrer woanders unterkommen.