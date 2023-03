1 Gloria aus Rottenburg in Folge fünf von „Prominent getrennt“. Wird sie zu Unrecht in die Rolle der „Bösen“ gesteckt? Foto: RTL

Gloria Glumac aus Rottenburg ist für viele die „Böse“ in der RTL-Realityshow „Prominent getrennt“. Sie schreit ihren Ex an, ist schnell auf 180 und legt sich auch mit Mitbewohnern in der „Villa der Verflossenen“ an. In sozialen Medien wird sie angefeindet. Doch kommt sie „fair“ rüber?









„Sei nicht so dumm. Sei kein Fohlen.“ Das ist nur eine von mehreren Tiraden, die in den vergangenen vier Folgen auf Nikola Glumac niederprasseln. Seine Ex Gloria fährt öfter mal aus ihrer Haut. Niko wirkt teilweise eingeschüchtert. Oft hat er Tränen in den Augen, wirkt verzweifelt. So fangen ihn die Kameras ein. Die Rollenverteilung bei „Prominent getrennt“ scheint damit klar. Doch ist es das wahre Leben? Oder trügt der Schein?