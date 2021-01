Rottenburg Vor 30 Jahren wurde Fasnet abgesagt

Derlei Gedanken brauchten sich die Fasnetmacher im Ort vor genau 30 Jahren nicht machen. Infolge des Golfkrieges wurde die Fastnacht 1991 nämlich kurzerhand und kurzfristig abgesagt. Zuerst cancelten die Karnevalisten alle Veranstaltungen, dann auch die Narren im Südwesten. Die Begründung lautete damals: Man könne nicht Fastnacht feiern, wenn in einem Krieg Menschen sterben. "Das war ein richtiger Schock für uns Narren", erinnert sich der damalige Zunftmeister Günther Schweinbenz, der von der Absage der Fasnet bei einer Ringsitzung im Weitinger Zunftheim erfuhr. Damals stand man auch noch vor einem anderen Problem, so Schweinbenz. Es habe auch noch eine Terrorwarnung insbesondere für größere Veranstaltungen und auch Fasnetsumzüge gegeben. Kurzum, die Stimmung war am Boden und keiner konnte damit rechnen, dass man im Jahr 1991 dennoch eine der schönsten Fastnachten im Ort erleben durfte.

Die Ergenzinger hielten sich nämlich zwar offiziell an die Absage, inoffiziell aber nicht. Gefeiert wurde eben dann konspirativ, in den Häusern oder im noch alten Zunftheim. Egal wie und wo man feierte, überall war es proppenvoll und die Stimmungskanonen der Zunft und auch einige Fleckenhuper trugen ihren Teil zum Gelingen bei. Sogar eine kleine Fasnetsverbrennung, bei der Schweinbenz eine kleine launige Rede hielt, gab es vor dem Rathaus. Er erschien damals in Frack und Zylinder und einige seiner Narrenräte eben im privaten Fasnetshäs. Aus dieser Zeit stammt auch noch das "Lumpenliedle" des langjährigen Zunftmeisters Adam Ott (1962 bis 1971): "Brüder versauft eure Güter und macht euch steuerfrei."