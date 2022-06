2 Heute ist Siebenlinden das größte Gewerbegebiet der Stadt Rottenburg. Foto: Landesarchiv/StAL/EL68IX-18623

Rottenburg - Industrie und Gewerbe sucht man auf dem BW von oben-Luftbild von 1968 fast vergeblich. Östlich der B 28 gibt es eine Menge freie Flächen, südlich davon zumindest am linken Bildrand Wohnhäuser und Firmen.

Beginn in den 70er-Jahren

Seit den 70er-Jahren hat sich das Gewerbegebiet "Siebenlinden" aber stetig weiterentwickelt und ein Ende ist noch nicht zwingend in Sicht. Dies sieht auch Andreas Lanio – Leiter der Stabsstelle Wirtschaftsförderung bei der Stadt Rottenburg – so: "Siebenlinden ist über die Jahrzehnte historisch gewachsen und spiegelt auch die großen Umbrüche der Rottenburger Wirtschaft wieder." Er fährt fort: "Es ist heute Heimat vieler erfolgreicher Betriebe und ein wichtiger Standort für Handel und Dienstleistungen. Für die Stadt und ihre Bewohner ist ein kernstadtnahes Gewerbegebiet mit seinen vielfältigen Angeboten von großer Bedeutung und ein echter Mehrwert."

Workshop im Juni

McDonalds, Intersport, Somfy, Lidl, Globus Baumarkt und vieles mehr – trotzdem: Am Ende sieht man die Entwicklung im Gebiet aber noch lange nicht. Denn mit einer Bürgerbefragung möchte die Stadt Rottenburg Ideen und die Grundlage legen, das Gewerbe- und Industriegebiet weiter voranzubringen. Die Ergebnisse der Befragung sollen Ende Juni in einem öffentlichen Workshop präsentiert werden.

Lanio meint: "Viele Unternehmen im Gebiet haben in den vergangenen Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen, was sich auch durch Investitionen vor Ort gezeigt hat. Ich sehe aber auch noch einiges an Potenzial, gerade was die Nutzung von Flächen anbelangt." Wo genau noch Potenzial liegt, sagt er nicht, erklärt aber: "Um alle Perspektiven auf das Gebiet zu sehen, machen wir diese Umfrage. Wir werden am 23. Juni im Rahmen eines Workshops die Ergebnisse präsentieren und in diesem Zusammenhang dann auch erste Stellschrauben vorstellen." Man darf also gespannt sein, was sich im Gewerbegebiet noch tut und inwieweit die Entwicklung noch voranschreiten wird.

