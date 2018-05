Rottenburg Gauklerfest lockt auf Rottenburgs Straßen

Erstaunlich viele Eltern waren mit ihren Kids in allen möglichen Blaulicht-Fahrzeugen anzutreffen. Überraschend war es für die meisten, wie viele kindgerechte Überraschungen sich die "Freunde in der Not" einfallen hatten lassen. Beim DRK wurde mit Kinderautos gefahren und große Bären, die sich gestoßen oder sonstige Unfälle hatten, durften verarztet werden. So galt es Verbände anzulegen und zudem wurden sie auch ausgiebig getröstet.

Das THW stellte seine Fahrzeuge offen aus, gab bereitwillig Auskunft, manchem wurde "ein Loch in den Bauch" gefragt. Was jeder zu schätzen wusste, war ein Sprudelbrunnen, man konnte sich erfrischen.

Künstler überraschen mit Shows

Der DLRG stellte eine Hüpfburg zur Verfügung und erklärte nebenher freundlich, wie einfach die Schwimmabzeichen zu machen sind – einsinnvoller Sport für alle.

Aufgefallen ist der Leiterwagen der Feuerwehr Rottenburg. Man sah dem Fahrzeug an, dass es in die Jahre gekommen war, Bernhard Schick erklärte dazu: "Klar, der Inveco ist alt, bis wir einen neuen bekommen (hoffentlich bald) muss er eben herhalten."

Der Malteser-Hilfsdienst stellte nicht nur sein umfangreiches Programm vor, ein wichtiger Freund war ebenfalls anwesend, der weiße Schäferhund aus der Suchstaffel.

Einen seltenen Einsatzwagen entdeckte man bei der JVA, sie verkauften Gartenzubehör, Nist- und Bienenkästen, die in der JVA gebaut worden waren. Auf die Frage: was macht den ihr da? – kam lachend die Antwort: "Nun, wir haben ja auch ein Blaulicht."

Gegen 14 Uhr wurde es eng, hunderte von Menschen schoben sich durch die Straßen von Rottenburg, die Sitzplätze waren belegt und endlich: Die Läden waren offen. Vor den kulinarischen Ständen bildeten sich große Schlangen, es wurde probiert was das Zeug hält, ob indisch, türkisch, vegan oder die beliebte Grillwurst – es schmeckte.

Nach und nach traten einige Künstler auf, zum Beispiel Rita Bückert mit ihrer beeindruckenden Happy-Stoto-Show, Shri Magada, der den Zauber Indiens nahebrachte, sowie der Zirkus Gonzo, der immer wieder überraschte. Das Gesamtprogramm war gut durchdacht und ließ den Zuschauern genügend Zeit, sich nach einzelnen Höhepunkten umzusehen.

Ganz charmant stellte sich der Kunstmarkt dar, hauptsächlich Schmuck, Bilder und Figuren wurden von den einzelnen Künstlern angeboten; auskunftsfreudig und kommunikativ entstanden vielfache Fach-Gespräche.

Dem HGV ist wieder ein Event gelungen, in dem sich die Stadt Rottenburg von ihrer charmanten Seite zeigte. Von auswärtigen Besuchern wurde besonders gelobt, dass es genügend Parkplätze gab, die nahe am Geschehen liegen.