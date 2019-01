Rosenfeld Kinder und Große haben viel Spaß

Etwa 30 Kinder kamen am vergangenen Samstagnachmittag in das Gemeindehaus und hatten viel Spaß beim Film "Wallace und Gromit – Auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen". Abends kamen dann auch etliche Erwachsene, um den mit einem Oscar ausgezeichneten Film "Babettes Fest" zu genießen. Wie in einem richtigen Kino, gab es auch hier allerlei Knabbereien und verschiedene Getränke zu kaufen. Der Eintritt war frei, die freiwilligen Unkostenbeiträge kommen der Leidringer Kirchengemeinde zugute.

Ein weiterer Kirchen-Kinotag findet am Samstag, 23. Februar, statt. Nachmittags läuft für Kinder der Animationsfilm "Leon und die magischen Worte" und abends für Jugendliche und Erwachsene der Spielfilm "Die syrische Braut".