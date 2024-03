Römisches Freilichtmuseum in Stein

11 Gerd Schollian lehnt an der Mauer am Durchgang des neu rekonstruierten Nordtores auf dem Gelände des Römischen Freilichtmuseums in Stein. Foto: Kauffmann

Pünktlich zum Beginn der neuen Saison ist das Römische Freilichtmuseum in Stein um eine Attraktion reicher. Was es ist und wie sie entstand, lesen Sie hier.









Das Römische Freilichtmuseum in Stein hat die Saison am Karfreitag eröffnet und wartet mit einer neuen Attraktion auf: dem rekonstruierten Nordtor. Es ist sozusagen Gerd Schollians neuste Errungenschaft. Er steht im 2,30 Meter breiten Durchgang und deutet mit dem Finger auf das Gelände vor ihm: „Da liegen die Steine bergeweise.“ Bei einem antiken Hangrutsch sind die Mauern des Gutshofs umgekippt und liegen noch flach in der Erde.