Aufgrund eines medizinischen Notfalls war der Rettungshubschrauber am Freitag gegen 20.30 Uhr in der Schramberger Talstadt im Einsatz.

Rettungsdienst, Rettungshubschrauber, Polizei und Feuerwehr waren am Freitagabend in der Schramberger Talstadt aufgrund eines medizinischen Notfalls im Einsatz.

Da zunächst nicht klar war, in welche Klinik der Patient hätte gebracht werden sollen, war der Hubschrauber angefordert worden.

Dieser landete noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr auf dem Trainingsplatz neben dem Schramberger Bernecksportplatz.

Die Feuerwehr, die eigentlich zum Ausleuchten angefordert worden war, musste dies dann doch nicht übernehmen, da dem Piloten nach zwei Runden Flug über den Landebereich das Flutlicht des benachbarten großen Bernecksportplatzes zum Landen ausreichte.

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz. Foto: Wegner

Nachdem der Patient vom Rettungswagen in den Hubschrauber umgeladen worden war, dauerte es allerdings noch mehr als eine halbe Stunde, bis er Hubschrauber wieder startete. Dies soll nach Informationen vor Ort einerseits an den Wetterbedingungen, andererseits an der Frage, wohin der Patient gebracht werden kann, gelegen haben.

Rund zehn Minuten wartete die Hubschrauberbesatzung bei dann ausgeschaltetem Flutlicht auf den Start, der dann Richtung Schwarzwald-Baar-Klinikum ging. Wenn der Pilot dabei mehr Licht gebraucht hätte, hätte einerseits die Polizei die Möglichkeit gehabt, das Flutlicht wieder anzuschalten oder auch die Feuerwehr erneut anzufordern –der Pilot benötigte allerdings außer dem Scheinwerfer des Hubschraubers kein weiteres Licht.