„Irre gefahren“ – BMW fiel vor dem tödlichen Unfall in Schwenningen auf

Rennfahrer am Steuer

1 Trauernde haben Kerzen an die zusammengetragenen Trümmerteile des verunglückten BMW gestellt. An dieser Stelle starben am Montag zwei junge Menschen. Foto: Marc Eich

Der schreckliche Verkehrsunfall mit zwei Toten bei Schwenningen wurde wohl durch Raserei ausgelöst. Der BMW war kurz vor dem Crash bereits Zeugen aufgefallen, die eindrücklich den Fahrstil beschreiben. Am Steuer saß ausgerechnet ein Formel 4-Rennfahrer.









Der Schrecken an der Unfallstelle ist greifbar. Noch immer liegen kleinste Fahrzeugteile weit verstreut entlang der Kreisstraße, die Schwenningen und das Gewerbegebiet Mittelhardt Deißlingen verbindet. Freunde und Bekannte der beiden Todesopfer haben Kerzen abgestellt – genau an jenem Baum, an dem der hochmotorisierte BMW zerschellte.