5 Mittwoch, 7. Dezember. BKA-Beamte durchsuchen den Betrieb von Ralf S. in Horb. Foto: Lück

Horb ist geschockt: Der Horber Unternehmer Ralf S. sitzt wegen Terrorverdachts im Gefängnis. Wie konnte es soweit kommen? Eine Spurensuche.















Link kopiert

Horb - Ich habe Ralf zum ersten Mal richtig im "Kapuz" in Rottenburg kennengelernt. Der Grund: Der Tübinger Tobias Haase hatte in Horb einen Stocherkahnverleih aufgemacht. So lernte er am alten Freibad Ralf S. kennen. Der stieg in Haases Projekt ein, der eine abgebrannte Gasthausruine am Neckar wieder zum Leben erwecken wollte. Das war 2017.