Region Fastenzeit wird unterschiedlich genutzt

Kirchen rufen zum »Klimafasten« auf

Mehrere evangelische Landeskirchen hingegen rufen zum »Klimafasten« auf. Radfahren statt das Auto zu nehmen, die Wäsche auf 30 statt 40 Grad zu waschen und Leitungswasser statt Mineralwasser aus der Plastikflasche zu trinken, sollen die Umwelt schonen. »Während des Klimafastens kann zudem jeder erleben, wie wohltuend und entlastend ein einfacher Lebensstil sein kann«, erklärt der Umweltbeauftragte der Nordkirche, Pastor Jan Christensen.

Allgemein scheint der Verzicht auf Plastik dieses Jahr viele Menschen zu beschäftigen, das ist auch dringend nötig, denn jährlich fallen in Deutschland pro Kopf 37 Kilogramm Kunststoffmüll an. Um das zu vermeiden, wollen viele nun mit Jutebeutel und Einmachgläsern bewaffnet auf den Wochenmarkt ziehen. Aber auch im Bad lässt sich Plastik vermeiden. Etwa indem man sich mit einem Seifenstück statt mit flüssiger Seife wäscht oder eine Bambuszahnbürste anstelle einer Plastikzahnbürste verwendet.

Es muss allerdings nicht immer nur um Verzicht gehen. Manche nutzen die Fastenzeit auch, um sich bewusster mit sich selbst und dem eigenen Umfeld zu beschäftigen – Yoga oder Meditation können dabei helfen. Und auch einige religiöse Programme haben es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen durch die Fastenzeit zu begleiten und sie zu motivieren.

So auch das jährliche Projekt der evangelischen Kirche. Es steht dieses Jahr unter dem Motto »Sieben Wochen ohne Kneifen« und soll als »Einladung zum Fasten im Kopf« verstanden werden. Dabei helfen sieben Themen für sieben Wochen. Alle haben ein Ziel: Erst zeigt sich Gott einem – dann soll man sich zeigen. Seine Liebe, seine Fehlbarkeit, seine Werte, sein Mitgefühl und seine Hoffnung. Schlussendlich soll man sich Gott zeigen. Dabei helfen soll ein Kalender mit Zitaten und kurzen Geschichten.

Neben dem religiösen Fasten geht es außerdem um weltliche Aspekte, wie das eigene Wohlempfinden. So nutzen die einen die Gelegenheit, um ihre fast schon vergessenen Neujahrsvorsätze doch noch einmal in Angriff zu nehmen. Andere betreiben es wiederum, um den inneren Schweinehund zu überwinden, sich bewusster zu ernähren und so auch abzunehmen. Das war ganz sicher nicht der ursprüngliche Gedanke des Fastens, aber ist es deshalb verkehrt? »Gewicht zu verlieren ist nur ein, für manche angenehmer, Nebeneffekt. Wichtiger ist, sich darüber bewusst zu werden, wovon man abhängig ist – und sich davon frei zu machen«, sagt der Freiburger Erzbischof Stephan Burger. Warum man fasten sollte, ist für ihn ganz klar. »In unserer Überflussgesellschaft kann die Fastenzeit dabei helfen, Lebenseinstellung oder Lebenshaltung zu ändern.«



In Zeiten wie heute wichtiger denn je

Gewohntes infrage zu stellen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und sich frei von Zwängen und Konventionen zu machen, das ist in Zeiten wie heute vielleicht wichtiger denn je. In Zeiten, in denen »unerschrockene Debatten wieder dringend geboten sind und auch die Schwachen in unserer Gesellschaft gehört werden müssen«, heißt es von der Evangelischen Kirche Deutschland. »Dies hilft sich im Leben wieder neu zu justieren«, sagt auch Erzbischof Burger.