Rangendingen Doch Tempo 30 trotz Flüsterasphalt?

Hat die Haigerlocher Straße nun einen so genannten Flüsterbelag oder nicht? Von Anwohnern der Straße werde dies zum Teil angezweifelt, wie Gemeinderat Rudolf Strobel in der Sitzung am Montag berichtete.

Höhere Belastung als Autobahnen

Natürlich sei bei der Baumaßnahme Flüsterasphalt verbaut worden, sicherte Bürgermeister Widmaier zu. Allerdings handle es sich nur um einen Flüsterbelag der "Klasse zwei", was technisch allerdings nicht anders möglich gewesen sei. Zurückzuführen ist dies darauf, dass innerörtliche Straßen einer höheren Scherbelastung ausgesetzt seien als Beläge auf einer Autobahn, beispielsweise durch die in Hofeinfahrten einbiegenden Fahrzeugen.