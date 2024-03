Rätselhafter Vorfall: Warum wurde ein Rocker-Präsident in VS angeschossen?

Warum wurde ein Rocker-Präsident in VS angeschossen?

1 Ein mutmaßlicher Rocker-Präsident ist wohl in VS durch einen Schuss verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Jochen Lübke

Wohl in Villingen-Schwenningen durch einen Schuss verletzt wurde Anfang des Jahres ein Mann, bei dem Verbindungen ins Rocker-Milieu vermutet wurden. Zwar scheinen die Hintergründe noch rätselhaft, mittlerweile sind aber weitere Details bekannt.









Link kopiert



Der Mann kommt am 4. Januar offenbar zu Fuß in das Schwarzwald-Baar-Klinikum, stellt sich dann aufgrund einer Beinverletzung in der Notaufnahme vor. Die dortigen Ärzte dürften recht schnell stutzig geworden sein. Denn die Verletzung war durch einen Schuss verursacht worden – und der Mann ist bei der Polizei kein Unbekannter.