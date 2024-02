Radarkontrolle in Geislingen: Welche Folgen hatte die Blitzer-Verhüllung zur Fasnet?

1 Von Fasnetssamstag bis Aschermittwoch wünschte die verkleidete Blitzersäule an der Geislinger Vorstadtstraße eine ruhige Fasnet. Foto: Marschal

Der Blitzer in der Geislinger Vorstadtstraße steht noch keine drei Monate und wurde schon zwei Mal verhüllt. Auch wenn der Blitzer dabei nicht beschädigt wurde, war er zeitweilig außer Betrieb.









In der Nacht von Freitag auf Fasnetssamstag wurde der Blitzer in der Geislinger Vorstadtstraße plötzlich närrisch: Unbekannte haben die Säule in bunten Stoff gehüllt, ihm Augen und Mund angeklebt und ein Schild umgehängt, das eine ruhige Fasnet wünscht begleitet vom Narrenruf „Narri Narro“. Erst nach der Fasnet, am frühen Aschermittwoch, haben Mitarbeiter des Geislinger Bauhofs den Blitzer entkleidet.