1 Das Gymnasium am Rosenberg soll über eine PV-Anlage mit Strom versorgt werden. Foto: Hezel

Die Trafostation, die zur Einspeisung des durch die neue PV-Anlage am Gymnasium erzeugten Stroms vorgesehen war, ist in aktuellem Zustand nicht nutzbar. Eine Erneuerung ist kurzfristig nicht möglich. Was jetzt?









Bürgermeister Matthias Winter stellte in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt die Pläne zur Erneuerung der Trafostation der PV-Anlage am Gymnasium vor. Das Schulzentrum am Oberndorfer Gymnasium am Rosenberg soll über eine PV-Anlage mit Strom versorgt werden. Die Einspeisung sei über eine Trafostation vorgesehen.