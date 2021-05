Prozessauftakt in VS

Mit einem denkwürdigen Auftakt hat die Verhandlung gegen den betrügerischen Hausverwalter begonnen. Der 63-Jährige verteidigt sich faktisch selbst, liefert für fehlende Gelder viele Erklärungen – während ihm nach und nach die Felle davonschwimmen.

Villingen-Schwenningen - Aktenkoffer, adrett gekleidet und selbstbewusst – so betrat der Angeklagte den großen Saal des Amtsgerichts in Villingen. Von den Zuhörern, zumeist Geschädigte, erhielt der 63-Jährige argwöhnische, teilweise auch verächtliche Blicke. Doch das ließ den Finanzbeamten, der sich bereits in der Vergangenheit mit seinem unbeirrten Auftreten einen Namen gemacht hatte, offensichtlich kalt.

