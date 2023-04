1 Die Teilnehmer waren dazu aufgerufen, Kerzen mitzubringen. Foto: ThamKC - stock.adobe.com

Im Rahmen der vergangenen Corona-Proteste ist es immer wieder zu unangemeldeten Versammlungen gekommen. So auch am 15. Dezember 2021 um 18 Uhr am Landratsamt Rottweil. Dafür musste sich am Donnerstag eine 60-Jährige vor dem Amtsgericht Rottweil verantworten.