1 Das Urteil ist gefällt, doch es zeichnet sich eine Fortsetzung ab. Foto: Pixel-Shot - stock.adobe.com

Der frühere Albstädter, dem vorgeworfen wurde, in Diskussionen über FFP2-Masken eine Gesprächspartnerin beleidigt, Polizisten angegriffen und die „Vertraulichkeit des Wortes“ verletzt zu haben, ist zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden.









Es war der dritte Verhandlungstag in einem Prozess, der ursprünglich nach einem einzigen zu Ende sein sollte, und am Morgen war durchaus noch nicht ausgemacht gewesen, dass es am Abend ein Urteil geben würde. Aber am Ende war offenbar selbst der Verteidigung, die bis dahin eisern nach dem Grundsatz „Gut Ding will Weile haben“ verfahren war, daran gelegen, die Sache zu einem Abschluss zu bringen.