Grundlage dafür sind die Ergebnisse der jüngsten Verkehrsschau. Dies gab Ortsvorsteher Gebhard Weißgerber in der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrats am vergangenen Montag bekannt.

Beschränkungen und Verbote für den fließenden Verkehr dürfen nur angeordnet werden, wenn aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung erheblich übersteigt.

Bis zum Ausbau sollen Beschränkungen helfen

Eine Tonnagenbeschränkung ist für Straßen notwendig, die nicht über die notwendige Tragfähigkeit verfügen oder deren Fahrbahnverlauf zu schmal ist. Auch ein Durchfahrtsverbot kann zur Gewährleistung der sicheren Befahrbarkeit der Infrastruktur angeordnet werden.

Auf die L 398 trifft demnach zu, dass die Fahrbahn sehr schmal und der Begegnungsverkehr von Auto und Lastwagen stellenweise kritisch ist. „Der Fahrbahnrand ist nicht mehr ausreichend tragfähig und das Bankett ist ausgefahren. Dort besteht ein klarer Bedarf an einem Vollausbau“, konstatierte Weißgerber.

Gemeinde und Straßenbauamt gehen auf das Land zu

Das Straßenbauamt sowie die Gemeinde Waldachtal seien darum gebeten worden, auf das Land Baden-Württemberg zuzugehen. Solange der Ausbau nicht erfolgt, sei es notwendig, das Gefahrenpotenzial, welches dieser Streckenabschnitt birgt, mit straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen zu entschärfen. Es sei klar erkennbar, dass kein Begegnungsverkehr zwischen Lastwagen und Autos gefahrlos möglich ist.

Es wurde daher für notwendig erachtet, eine Sperrung für alle Kraftfahrzeuge ab 3,5 Tonnen – einschließlich Anhänger und Zugmaschinen – anzuordnen. Da eine Umleitungsempfehlung zudem schwierig sei, verdeutliche dies die Dringlichkeit eines Ausbaus der „L 398“. Spätestens im Frühjahr könne sich ein Büro mit dem Zustand der Straße auseinandersetzen, teilte Weißgerber mit.

Die Sanierung soll nicht erst im Jahr 2035 kommen

„Vielleicht kommt die Straße ja früher in den Sanierungsplan, statt in 2030 oder 2035“, hoffte der Ortsvorsteher. Weißgerber regte an, mit einem großen Banner auf den schlechten Zustand der Straße aufmerksam zu machen. In Calw zierte ein großes Schild mit der Aufschrift ,Hier beginnt die schlechteste Straße des Landes Baden-Württemberg’ die L 347. Im September 2022 begannen die Sanierungsarbeiten. Nun will Cresbach der L 347 mit ihrer L 398 den Rang ablaufen. Ein Grundstückseigentümer habe bereits sein Einverständnis abgegeben, dass ein entsprechendes Schild oder Banner auf seinem Grundstück errichtet werden darf.

Der Ortschaftsrat Cresbach begrüßte den Vorschlag des Ortsvorstehers und bekräftigte dies in seiner jüngsten Sitzung mittels eines einstimmigen Beschlusses.