1 Auch in Nürtingen sind am Montag wieder Spaziergänger unterwegs gewesen. Foto: 7aktuell.de//Jüptner

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Viele Städte verbieten unangekündigte Corona-Proteste. Ob sie damit Erfolg haben, hängt davon ab, in welchem Landesteil sie liegen.















Link kopiert

Freiburg - Erst hat das Freiburger Verwaltungsgericht das Verbot ungemeldeter Corona-Protesten in der Stadt Freiburg bestätigt. Am Freitag ließen die Richter einen ähnlich lautenden Beschluss bezüglich so genannter Montagsspaziergänge in Schopfheim folgen. Damit bleibt eine Allgemeinverfügung des Landratsamtes Lörrach in kraft, nach der alle unangemeldeten Zusammenkünfte, zu denen Gegner der Corona-Maßnahmen aufrufen, in Schopfheim verboten sind (Az. 8 K 165/22). Zuvor hatten dort jeden Montag bis zu 1200 Personen demonstriert. Die Stadt Schopfheim hat 19 000 Einwohner.