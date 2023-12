3 Ein Fernsehteam von Pro 7 hat Europa-Park-Chef Roland Mack besucht und einen Blick hinter die Kulissen gewagt. Foto: Europa-Park

„Galileo“ hat Europa-Park-Chef Roland Mack in Waldkirch und in Rust besucht. Die Pro 7-Wissenssendung blickt auf die Unternehmerfamilie hinter dem Freizeitpark und auf das Geschäft mit den Achterbahnen.









Link kopiert



Was haben das Disneyland in Paris, Seaworld in Orlando und die Universal Studios in Japan mit einer Firma in Waldkirch zu tun? Dieser Frage geht „Galileo“ in einer aktuellen Folge nach. Die Sendung wurde kürzlich im Fernsehen ausgestrahlt und kann hier online angeschaut werden.