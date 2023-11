Neue Achterbahn im Europa-Park: Erster Zug für „Voltron-Coaster“ ist angekommen

1 Der erste von sieben Zügen für die neue Achterbahn „Voltron Nevera“ ist angekommen. Foto: Europa-Park

Die neue Achterbahn „Voltron Nevera“ erhält den ersten Achterbahnzug Die umfangreiche Montage der neuen Bahn im Europa-Park läuft aktuell auf Hochtouren. Demnächst starten auch die ersten Testfahrten.









Nachdem vor zehn Monaten die erste Schiene installiert wurde, ist zwischenzeitlich im neuen Kroatischen Themenbereich eine beeindruckende Anlage entstanden. Am 27. November wurde nun der erste von sieben Zügen aus dem Stammhaus Mack-Rides geliefert. Der über acht Tonnen schwere Zug besteht aus circa 25.000 Einzelteilen und wurde in über 150 Arbeitsstunden zusammengebaut, teilt der Europa-Park mit. Im ersten Schritt verfügt das Fahrzeug über eine 6,17 Quadratmeter große Bodenplatte sowie passenden Gewichten, womit die Ingenieure in den kommenden Wochen erste Testfahrten machen werden. 72 Räder transportieren künftig jeweils 16 Fahrgäste mit 90 Kilometern pro Stunde über die Strecke.