Prinzessin Kate: Kate verlässt die Klinik und erholt sich weiter zu Hause

1 Prinzessin Kate hat zwei Wochen im Krankenhaus hinter sich. Foto: AFP/DANIEL LEAL

Der Kensington Palace gibt ein Gesundheitsupdate von Prinzessin Kate. Die Frau des britischen Thronfolgers konnte die Klinik verlassen und erholt sich nun weiter zu Hause in Windsor.









Link kopiert



Prinzessin Kate ist wieder zu Hause in Windsor. Die 42-Jährige habe das Krankenhaus verlassen, teilte der Kensington Palace am Montagmittag mit. Sie mache gute gesundheitliche Fortschritte. Die Frau von Prinz William musste am Bauch operiert werden. Die genaue Diagnose blieb privat. Der Palast betonte nur, dass die Prinzessin nicht an Krebs erkrankt sei.