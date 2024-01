Nach Bauch-OP: Prinzessin Kate ist im Krankenhaus

1 Prinzessin Kate fällt länger aus. Foto: dpa/Andrew Matthews

Die Prinzessin von Wales musste sich einer Operation unterziehen. Sie ist im Krankenhaus und wird vermutlich lange keine offiziellen Termine wahrnehmen.









Link kopiert



Prinzessin Kate ist im Krankenhaus. Die 42-jährige Prinzessin von Wales musste sich einer geplanten Operation am Bauch unterziehen, wie der Kensington Palace am Mittwochnachmittag mitteilte. Kate müsse einige Zeit im Krankenhaus verbringen und könne mehrere Wochen keine Termine wahrnehmen. Der Eingriff sei geplant gewesen und erfolgreich verlaufen, ließ die Ehefrau von Thronfolger Prinz William am Mittwoch über den offiziellen Kanal des Kensington-Palasts in den sozialen Medien mitteilen.