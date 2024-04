1 Prinz Louis’ offizielles Geburtstagsporträt. Foto: dpa/The Prince And Princess Of Wales

Mancher Royalfan war schon enttäuscht – kein Foto von Prinz Louis an seinem sechsten Geburtstag? Der Kensington Palace ließ sich am Dienstag Zeit und veröffentlichte erst am Mittag ein neues Bild des jüngsten Sohnes von Prinz William und Prinzessin Kate.