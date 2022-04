16 Der VfB Stuttgart hat bei Arminia Bielefeld 1:1 gespielt. Foto: dpa/Friso Gentsch

In einer abwechslungsreichen Partie kommt der VfB Stuttgart bei Arminia Bielefeld nicht über ein 1:1 hinaus. So blickt die Presse auf die Partie in Ostwestfalen.















Am 28. Bundesliga-Spieltag gab es bei Spielern und Verantwortlichen des VfB Stuttgart nach Abpfiff gemischte Gefühle. Zwar holte die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo ein 1:1 bei Arminia Bielefeld und wahrte so den minimalen Vorsprung auf den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib. Andererseits ließen die Schwaben etliche Chancen liegen und verpassten so einen Sieg.

Nach der Partie in Ostwestfalen setzt sich die Presse dezidiert mit der Begegnung auseinander. Wir tragen die prägnantesten Schlagzeilen des Tages zusammen.

„Stuttgarter Chancenwucher: Bielefeld moralischer Sieger im Kellerduell“, titelt etwa der „kicker“ und fügt an: „Der VfB Stuttgart hatte bei Arminia Bielefeld Chancen für vier Tore, ließ beim 1:1 auf der Alm jedoch zwei Big Points liegen. Der erste DSC-Treffer seit vier Spielen reichte für einen moralischen Sieg.“

„Schwaben hadern mit Chancenwucher“

„Video-Keller mischt im Keller-Duell mit“, konstatiert derweil die „Bild“ und analysiert: „Die Arminia startete engagiert in die Partie, wurde aber nach 30 Minuten durch einen Stuttgarter Elfmeter aus dem Konzept gebracht. Danach waren die Schwaben die bessere Mannschaft und hatten auch gute Chancen, die Führung auszubauen. Im zweiten Durchgang sollte der Mannschaft von Pellegrino Matarazzo kein weiteres Tor gelingen. Am Ende ist es ein glücklicher Punkt für die Hausherren. Der VfB wird sich ärgern.“

„Schwaben hadern mit Chancenwucher“, heißt es bei „Spox.com“ – und weiter: „Der VfB Stuttgart hat weitere Big Points im Abstiegskampf der Bundesliga verpasst. Durch das 1:1 im Kellerduell bei Arminia Bielefeld blieb das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo zum vierten Mal in Folge ungeschlagen, liegt aber weiterhin nur einen Punkt vor Abstiegsrang 17. Frank Kramers Arminia gelang nach vier Pleiten zumindest ein Teilerfolg.“

„Die Schwaben werden den vielen vergebenen Chancen noch lange hinterhertrauern“, stellt schließlich „SWR.de“ mit Blick auf die Partie am Samstag fest: „Von dieser Szene wird Waldemar Anton sicherlich träumen: Der Ball kullert die Linie entlang. Anton stoppt ab, will Konstantinos Mavropanos nicht den fünften Saisontreffer wegnehmen. Doch der Ball klatscht vom Pfosten zurück ins Feld (78. Minute). Auch die Fans werden diese Szene wieder und wieder im Kopf durchspielen: Der Ball, die Linie, der Verteidiger, der Pfosten – und jedes Mal werden sie auf ein anderes Ende hoffen. Dass Anton diesmal den Fuß reinhält, den Ball über die Linie drückt und den VfB Stuttgart doch noch zum so wichtigen Sieg bei Arminia Bielefeld schießt.“

