Der VfB Stuttgart hat am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Arminia Bielefeld 1:1 gespielt. Damit hat die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo 27 Punkte auf der Habenseite.

Im ersten Durchgang hatte der VfB Stuttgart bereits nach drei Minuten die erste vielversprechende Chance: Nach Zuspiel von Tiago Tomas setzte Chris Führich seinen Versuch allerdings über das Gehäuse der Gastgeber (xG=16,2). In der Folge entwickelte sich eine zerfahrene Partie. Beide Teams leisteten sich einige kleine Fehler, die zunächst aber nicht bestraft wurden. Dann allerdings bekamen die Schwaben einen Handelfmeter zugesprochen. Sasa Kalajdzic blieb cool – und verwandelte den fälligen Strafstoß präzise (25.). In der 40. Minute hatte Omar Marmoush die Riesenchance zum 2:0, als er allein auf Stefan Ortega zulief – doch der Ägypter schoss den Ball aus zwölf Metern mit rechts am linken Pfosten vorbei (xG=30,8). So ging es mit dem 1:0 für die Gäste in die Kabinen.

Nach der Pause kontrollierte der VfB das Geschehen weitgehend, verpasste aber erneut das 2:0: Tiago Tomas (54.) setzte seinen Schuss über das Tor. Und wie so oft im Fußball sollte sich das Auslassen dieser Chancen rächen. Denn fünf Minuten später traf Florian Krüger zum 1:1 für die Arminia. Anschließend war der VfB weiter am Drücker und nah dran an der erneuten Führung – doch sowohl Pascal Stenzel (77.) als auch kurz darauf Konstantinos Mavropanos vergaben selbst beste Gelegenheiten. So endete das Spiel 1:1.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool. Der xG-Wert (xG steht für „Expected Goals“, zu deutsch: „zu erwartende Tore“) wertet Torchancen, beziehungsweise Abschlüsse auf das Tor. Mit ihm kann bei jeder Torchance klar bestimmt werden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, dass der Ball von diesem Punkt aus im Tor landet.