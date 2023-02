1 Alaa Katmeh im Gespräch mit einer Patientin. Foto: Zollernalb Klinikum

Im vergangenen Herbst hatte das Zollernalb Klinikum seine Medizinischen Versorgungszentren um eine weitere Praxis im Landkreis Rottweil erweitert. Mit dieser Erweiterung trägt das Zollernalb Klinikum zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung der Frauen im Landkreis Rottweil bei, hieß es.

Fortführung der Praxis war in Gefahr

Die Fortführung der Praxis von Siegfried Riek in der Königstraße 27 war aufgrund fehlender Nachfolge in Gefahr. Neben der Durchführung von Vorsorgeuntersuchungen, Begleitung während der Schwangerschaft und Geburtsvorbereitung werden auch in Zusammenarbeit mit der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Standort Balingen ambulante Operationen, Geburten und alle stationären gynäkologischen Behandlungen ermöglicht.

Ein besonderes Merkmal liegt laut Mitteilung auf der Behandlung von Brustkrebs und allen gynäkologischen Krebserkrankungen der Frau, sowie Senkungs- und Kontinenzprobleme im Rahmen des zertifizierten Beckenbodenzentrums des Klinikums.

Der Facharzt für Frauenheilkunde Alaa Katmeh ergänzt nun das Team in der Frauenarztpraxis des MVZ in Rottweil. Durch die ärztliche Unterstützung von Alaa Katmeh, können nun wieder neue Patientinnen aufgenommen werden, wird mitgeteilt. Bekanntlich ist es für Frauen im Kreis Rottweil mitunter schwer, eine neue Praxis oder zeitnahe Termine zu bekommen.

Drei weitere Ärzte

Neben dem bisherigen Praxisinhaber Siegfried Riek sowie der bisher in Spaichingen praktizierenden Frauenärztin Claudia Willner ist Chefärztin Julia Klenske in der Frauenarztpraxis tätig. Dies ermöglicht, dass die Behandlung der Patientinnen sowohl in der Praxis und bei Bedarf im Klinikum von ein und demselben Arzt erfolgen kann.

Alle Infos können unter www.mvz-zollernalb.de eingesehen werden.