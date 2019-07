Potsdam/Bisingen Preußischer Prinz erklärt sein Vorhaben

"Die Burg Hohenzollern ist das meistbesuchte Preußenmuseum in Deutschland, obwohl sie etwas abseits auf der Schwäbischen Alb liegt", sagte der 43-Jährige in dem Interview. Während man überall Besucherschwund registriere, habe man die Zahlen innerhalb von zehn Jahren nahezu verdoppelt. Bei dem Gespräch wird deutlich, wie wichtig dem Familienoberhaupt die Burg im Südwesten ist: "Der Ort hat auch einen persönlichen Charakter. Ich finde es wichtig, dass man mit der eigenen Vergangenheit umgeht und den Menschen die Möglichkeit gibt, nachzuempfinden, was in der Geschichte passiert ist."

Erst kürzlich hat sich Georg Friedrich Prinz von Preußen mit der Generalverwaltung des Hauses Hohenzollern im Erdgeschoss einer Villa am Neuen Garten in Potsdam eingemietet – nicht zu weit vom Griebnitzsee, wo er mit seiner Familie lebt.

Er wurde 1976 in Bremen geboren. Da sein Vater früh starb, bestimmte sein Großvater Louis Ferdinand, ein Enkel Wilhelms II., Georg Friedrich zu seinem Nachfolger. Mit 18 Jahren wurde er entsprechend dem Hausgesetz seiner Familie Chef der Hohenzollern.