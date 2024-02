Der wichtige Brief? Wurde beim Nachbarn eingeworfen

Post in Calw kommt teils nicht an

1 Die Deutsche Post stellt täglich Millionen Briefe zu. Dabei kommt es auch immer wieder zu Verwechslungen. Foto: © Kzenon - stock.adobe.com/Kzenon

Immer wieder kommt es vor, das die Post Sendungen falsch zustellt. Wir haben nachgehakt, woran das liegen kann, wie es sich bestmöglich verhindern lässt und ob die Deutsche Post haftet, wenn’s passiert.









Wenn Post im falschen Briefkasten landen, ist das für Betroffene stets ein Ärgernis. Vor allem, wenn es sich um wichtige Unterlagen handelt, die zudem an Fristen gekoppelt sind. Im Stadtgebiet von Calw, so berichteten uns einige Leser, sei das in jüngster Vergangenheit vermehrt vorgekommen.