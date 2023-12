Pop-Up-Store Nagold: Schnaps und gutes Essen auf Zeit

1 Annika Tittjung (rechts) und Saskia Fortenbacher (links) vom Stadtmarketing und Cityverein heißen die Betreiber willkommen. Foto: Jäger

Der Pop-Up-Store gegenüber dem Nagolder Rathaus beherbergt zwei neue Mieter. Bis Ende Januar dreht sich dort alles um gesunde Ernährung und feine Spirituosen. Für die Jung-Unternehmer eine perfekte Möglichkeit, in ein neues Marktgebiet hineinzuschnuppern.









Der Pop-Up-Store in der Markstraße 20 in Nagold beherbergt seit kurzem neue Gäste. Schräg gegenüber vom Rathaus, in dem Geschäft mit dem typischen spitz zulaufenden Vordach, kombinieren Tim Andreas Fahrion und Tim Rühle noch bis Ende Januar 2024 ihre Vorstellungen von optimalem Genuss.