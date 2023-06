Neben den Topacts „Crekko“ und „Yakuzi“ am Freitagabend rockt am Samstag die Wildbader Band „Czakan“ die Bühne.

Eine große Anzahl von Konzertgästen im vierstelligen Bereich erwartet der Verein Musik und Kultur Wildbad, so der Vorsitzende Jörg Achache, auch bei der 31. Auflage des seit 33 Jahren stattfindenden Polterplatz Open-Air-Events auf dem Jugendzeltplatz zwischen Bad Wildbad und Enzklösterle. Für die Freunde von Rock und Punk hat das Organisationsteam, zu dem auch Vendulka Weisser gehört, wieder an zwei Abenden ein mehrstündiges Musikprogramm bei freiem Eintritt auf die Beine gestellt, das sich unter dem Motto „Draußen und umsonst“ aus dem Erlös der Bewirtschaftung finanziert.

Indie-Punk zum Auftakt

Den Auftakt am Freitag übernimmt ab 19.15 Uhr die bereits im vergangenen Jahr angekündigte Indie-Punk-Band „Die Heydays“ aus Stuttgart, gefolgt von „Yakuzi“ aus dem Raum Pforzheim mit Trompeten-Punk-Rock sowie der Rockband „Crekko“ aus Freudenstadt. „Lennons“, die älteste Punk-Band Deutschlands, steht gegen Mitternacht auf der Bühne.

Kinderprogramm am Samstag

Am Samstag sind die jüngsten Besucher zwischen 15 und 17 Uhr zum Kinderprogramm eingeladen. Der Verein „Pusteblume“ ist mit einem Anhänger voller abwechslungsreicher Spiele vor Ort. Um 18 Uhr werden zwei Schülerbands aus Höfen zu hören sein. Zuerst treten die acht- bis zehnjährigen Nachwuchsmusiker der Gruppe „The V-Gang“ auf, gefolgt von den zehn- bis zwölfjährigen Schülern der Band „Die Rennosaurus“. Besonders freuen dürfen sich die Polterplatz-Fans über den Auftritt von der Formation „Wildbad Bahnhof“. Eigens für diesen Abend hat sich die Band wieder zusammengefunden. Bereits beim ersten Polterplatz Open-Air vor 33 Jahren rockten sie die Bühne unter freiem Himmel.

Aus dem nordhessischen Ort Schlitz kommt die Punkrock-Band „Nevermind“ zum Polterplatz. Um 22.15 Uhr wird die Wildbader Rockband „Czakan“ sicher mit Begeisterung nicht nur vom heimischen Publikum begrüßt und gebührend gefeiert. Mit dem Auftritt der Besenfelder Heavy-Rock’n-Roll-Formation „Alle Hackbar“ enden die Gigs beim diesjährigen Open-Air am Polterplatz am Sonntag um 1 Uhr.

Verein ist mit 100 Helfern im Einsatz

Der Verein mit seinen rund 100 Helfern bewirtet in bekannter Weise am Grillstand und mit Erbseneintopf. Zudem wird „Frau Pham“ aus Calmbach wieder 2000 Frühlingsrollen und ein leckeres asiatisches Pfannengericht anbieten. Die Flammerie Calmbach ist mit köstlichen Flammkuchen vor Ort. Drei Bars, eine an der Bühne, eine Cocktail-Bar und die Hauptbar verwöhnen mit Getränken. Die Cocktail-Bar bietet auch Caipi-Bowle an und die Hauptbar wird von Freitag 16 Uhr bis Sonntag 12 Uhr durchgehend geöffnet sein.

Kostenpflichtiger Shuttleservice

Für die Anfahrt zum rund sechs Kilometer vom Bahnhof Bad Wildbad entfernten Jugendzeltplatz Christophshof wird in diesem Jahr wiederum ein kostenpflichtiger Shuttleservice angeboten. In der Zeit von 18 bis 23 Uhr besteht ab Bahnhof Bad Wildbad die Möglichkeit der Hinfahrt zum Open-Air-Gelände und zwischen 1 und 3 Uhr wieder hierher zurück. Samstags fährt der Shuttle bereits ab 17 Uhr zum Polterplatz. Über die am Bahnhof angeschlagene Telefonnummer kann der Shuttle bei Bedarf angerufen werden. Wer mit dem Auto anreist, kann entlang der Landstraße L 351 zwischen Bad Wildbad, Richtung Enzklösterle parken. Die Anzahl der Parkmöglichkeiten ist begrenzt. Die Zeltwiese lädt zum Campen ein.

Der Verein ist heiß auf das diesjährige Polterplatz Open-Air. Hauptgesprächsthema, so Achache, sind die hiesigen Bands, die das zweitägige Musikspektakel auch in diesem Jahr zu einer Art „Klassentreffen“ werden lassen, bei dem man sich alle Jahre wieder trifft und zwei Tage miteinander feiert.