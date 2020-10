Polizeihochschule 18,5 Millionen teurer Neubau übergeben

Villingen-Schwenningen - Angehenden Polizisten steht ab sofort an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen ein neues Hörsaal- und Bürogebäude zur Verfügung. Der 18,5 Millionen teure Neubau wurde am Dienstag von Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) übergeben. Insgesamt investierte das Land in den Standort eigenen Angaben zufolge rund 28 Millionen Euro - unter anderem in weitere Parkplätze, eine Mensa und eine Raumschießanlage.