1 Der Hubschrauber schwebte teilweise direkt über der Calwer Lederstraße. Foto: Pauline Szyltowski

Ein Helikopter der Polizei hat am Dienstagnachmittag für Aufsehen in der Calwer Innenstadt gesorgt. Wir haben bei der Polizei nachgehakt, was dahinter steckt.









Viele Köpfe haben sich am Dienstagnachmittag in der Calwer Innenstadt nach oben gerichtet. Der Grund: Ein Polizeihubschrauber flog tief über der Innenstadt, schwebte zeitweise auf der Stelle, flog entlang des Tals zuerst in die eine, dann wieder in die andere Richtung.