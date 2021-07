Hochwertiger Audi in Haigerloch gestohlen

1 In Haigerloch ist ein hochwertiger Audi gestohlen worden. (Symbolfoto) Foto: Aleksey Korchemkin/ Shutterstock

Ein hochwertiger Audi A5 Sportback ist in der Nacht zum Mittwoch in Haigerloch gestohlen worden.

Haigerloch - Das Auto in der Farbe grau-metallic war zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, im Reiserweg an der Straße abgestellt gewesen. An dem mit dem Keyless-Go-System ausgestatteten Wagen waren zur Tatzeit die Kennzeichen BL-S 2231 angebracht.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang in Haigerloch verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07471/9880-0 beim Polizeirevier Hechingen zu melden.